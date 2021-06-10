Число жертв ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом увеличилось до 12

Прошедшей ночью умерла женщина, которая пострадала при ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом. Она две недели пробыла в коме. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

«Сегодня ночью, к сожалению, пациентка умерла», — рассказали в городской администрации.

В мэрии уточнили, что женщина две недели провела в коме, у нее началась дыхательная недостаточность и произошла остановка кровообращения.

21 мая во время очистных работ в коллекторе в поселке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области погибли 12 рабочих. По предварительным данным, произошел выброс метана и люди отравились газом. Рабочие не использовали средства индивидуальной защиты, которые необходимы на таких объектах. 22 мая в регионе объявили днем траура.

СУ СК России по региону завел уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил направить дело о происшествии на очистных сооружениях под Таганрогом в центральный аппарат ведомства.