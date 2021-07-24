24 июля 2021, 11:17
Число жертв аварии с туристическим автобусом на Кубани увеличилось
Число погибших в ДТП с автобусом на Кубани выросло до двух. Об этом заявили власти региона.
По предварительным данным, погибли женщина и мужчина, сообщил ТАСС со ссылкой на местную администрацию.
Как сообщалось ранее, автобус с пассажирами рухнул в кювет в районе села Мезмай в Апшеронском районе. По предварительным данным, причиной аварии стал отказ тормозов. Ранее сообщалось о гибели одного человека. Пострадавших госпитализируют.
Источник фото: ГУ МЧС
По данным ГУ МЧС, водитель не справился с управлением и автобус вылетел с дороги. Всего в салоне в этот момент находились 22 человека. Прибывшие спасатели деблокировали людей, которые не могли самостоятельно выбраться из опрокинувшегося автобуса.
На месте работают более 50 сотрудников экстренных служб.