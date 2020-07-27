Число задержанных водителей в пьяном состоянии шокировало главу Башкирии

Число задержанных автовладельцев в состоянии алкогольного опьянения, зарегистрированных в Башкирии, шокировало главу региона Радия Хабирова.

Уточняется, что последние сведения по этой теме предоставил глава Госкомтранса республики Алан Марзаев на оперативном совещании. С начала нынешнего года в Башкирии произошло 1888 аварий. Число пострадавших - 2335 человек. Погибли в таких ДТП 208 жителей республики.

Причинами происшествий чаще всего становились превышение скорости, а также езда в пьяном виде и выезд на встречную полосу. Чтобы взять ситуацию под контроль, в регионе начали проводить рейды ГИБДД по выявлению нетрезвых водителей, пишет портал ToDay News Ufa.

За последнюю неделю задержали 177 пьяных автовладельцев. Хабиров заявил, что ответственность за них теперь лежит на инспекторах.

«То, что водители ездят в нетрезвом состоянии — это работа ГИБДД. Поэтому собирайтесь с ними и продумывайте комплексный план мероприятий. За неделю задержали 177 выпивших водителей! Это очень тревожащие цифры», — заметил Хабиров.

Он подчеркнул, что жители республики расслабились. По его словам, это произошло после ослабления ограничительных мер. Хабиров заметил, что люди не боятся ни лишения прав, ни крупных штрафов. Глава Башкирии заключил, что ситуацией с недобросовестными водителями нужно заниматься.