Происшествия 08 января 2024, 18:01 Число столкнувшихся на трассе под Новгородом машин приблизилось к 50 Губернатор Никитин: на трассе под Новгородом столкнулись около 50 машин

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В массовой аварии на трассе М-11 «Нева» в Новгородской области столкнулись около 50 автомобилей, сообщил в Telegram-канале губернатор Андрей Никитин. Ранее появлялась информация о том, что машин было более 30.

«Службы региона оказывают все возможное содействие. На данном участке аварии будет развернут пункт обогрева, пассажиров обеспечат горячим чаем, бутербродами», — добавил глава региона.

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Движение в сторону Москвы остается перекрытым. Для автомобилистов предусмотрели съезд на федеральную дорогу М-10 на 545 километре, на пункте взимания платы возле деревни Мясной Бор. Прокуратура Новгородской области проводит проверку по факту аварии. На месте работают представители ГИБДД, МЧС и Следственного комитета. Андрей Никитин заявил, что держит ситуацию на личном контроле.

В ДТП погибли четыре человека, в том числе несовершеннолетний. Количество пострадавших пока не называется. СК начал проверку по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.