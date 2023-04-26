Происшествия 26 апреля 2023, 13:16 Число сгоревших строений в уральских поселках выросло почти до 200 ТАСС: в 5 поселках Свердловской области число сгоревших домов достигло 195 Пресс-служба МЧС

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Пожары потушили в пяти поселках Свердловской области. Число строений, уничтоженных огнем, выросло до 195. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Сгорели 195 строений, включая 140 жилых домов», — сказал источник.

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Он уточнил, что в поселках Таежный, Висим, Неустроева, Карпинск и Прогресс возгорания ликвидировали, в Сосьве — локализовали.

Предварительной причиной пожара в поселке Сосьва в Свердловской области назвали сжигание опилок на лесопилке с нарушением техники безопасности.

Ранее экстренные службы подсчитали количество сгоревших в Свердловской области домов. Жилья лишились почти 660 человек, в том числе 148 детей.

Пожары в регионе вспыхнули во вторник, 25 апреля. К тушению привлекли более 380 спасателей, 112 машин, два пожарных поезда и вертолет Ми-8. Под завалами обнаружили одного погибшего. Региональный СК возбудил два уголовных дела.