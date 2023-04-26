26 апреля 2023, 13:16
Число сгоревших строений в уральских поселках выросло почти до 200
ТАСС: в 5 поселках Свердловской области число сгоревших домов достигло 195
Пожары потушили в пяти поселках Свердловской области. Число строений, уничтоженных огнем, выросло до 195. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«Сгорели 195 строений, включая 140 жилых домов», — сказал источник.
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Он уточнил, что в поселках Таежный, Висим, Неустроева, Карпинск и Прогресс возгорания ликвидировали, в Сосьве — локализовали.
Предварительной причиной пожара в поселке Сосьва в Свердловской области назвали сжигание опилок на лесопилке с нарушением техники безопасности.
Ранее экстренные службы подсчитали количество сгоревших в Свердловской области домов. Жилья лишились почти 660 человек, в том числе 148 детей.
Пожары в регионе вспыхнули во вторник, 25 апреля. К тушению привлекли более 380 спасателей, 112 машин, два пожарных поезда и вертолет Ми-8. Под завалами обнаружили одного погибшего. Региональный СК возбудил два уголовных дела.
Пожары
МЧС РФ
Свердловская область
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