Происшествия 18 декабря 2022, 15:50 Число раненых после обстрела ВСУ в Белгородской области выросло до восьми Губернатор Гладков: погибший при обстреле ВСУ приехал в Белгородский район из Тамбова Telegram

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Погибший при обстреле ВСУ в Белгородском районе оказался выходцем из Тамбова, написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он добавил, что мужчина работал в подрядной организации на строительстве цеха для птицефабрики.

Глава региона опубликовал уточненную информацию о погибшем и раненых.

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«Мужчина приехал к нам из Тамбова и работал в подрядной организации на строительстве цеха для птицефабрики. Выражаю соболезнования родным и близким погибшего», — отметил Гладков.

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По его словам, в результате обстрела ВСУ ранения получили восемь человек. Семь из них находятся в больнице, включая одного пациента в реанимации. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Губернатор Белгородской области добавил, что один из раненых отказался госпитализации. Его отправили на амбулаторное лечение.

По словам Гладкова, один корпус птицефабрики в Белгородском районе получил повреждения. Также от обстрела со стороны ВСУ пострадали несколько машин спецтехники. Там же погиб рабочий.

Системы ПВО сработали в Белгородской области днем 18 декабря. Губернатор Гладков сообщил, что власти начали подомовой обход территории.