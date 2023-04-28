28 апреля 2023, 15:55
Число раненных в результате обстрелов ВСУ центра Донецка возросло до 19
Мэр Донецка Кулемзин: после обстрелов ВСУ в Донецке получили ранения 19 человек
Число пострадавших в результате обстрела со стороны ВСУ по Донецку возросло до 19. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
«Семь погибших, 19 раненых», — написал глава Донецка.
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Он отметил, что в результате обстрела Киевского района повреждения получили три многоквартирных жилых дома по улице Артема, республиканский травматологический центр, трибуны и игровое поле стадиона «Олимпийский», административное здание на Университетской.
Сгоревший остов остался от автобуса маршрута № 25. Видео последствий обстрела показала Народная милиция ДНР.
В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины отметили, что число мирных жителей, получивших ранения в центре Донецка во время массированного обстрела, возросло до 17. Город обстреляли словацкими ракетами JROF-M.
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