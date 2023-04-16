Происшествия 16 апреля 2023, 18:41 Число раненных в результате обстрела района собора в Донецке достигло семи СЦКК ДНР: число раненных при обстреле ВСУ территории у храма в Донецке выросло до семи РИА «Новости»

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Количество раненных в результате удара ВСУ по району Спасо-Преображенского собора в центре Донецка во время Пасхальной литургии возросло до семи. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации в Telegram-канале.

Различные ранения получили трое мужчин (1961, 1965 и 2002 годов рождения) и четыре женщины (1953, 1967, 1947 и 1945 годов рождения).

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«На улице 50-летия СССР погибла женщина 1966 года рождения», — указали в СЦКК.

Украинские военные выпустили в пасхальную ночь по Донецку 20 ракетных снарядов из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Обстрел вели со стороны населенного пункта Очеретино.

Врио главы ДНР Денис Пушилин ранее сообщил, что в момент обстрела Спасо-Преображенского собора в центре Донецка погиб один человек, еще шестерых госпитализировали с ранениями.

Один из украинских снарядов также попал в детский сад, после этого в здании произошел пожар. Следственный комитет сообщил о расследовании по факту обстрелов Донецка в пасхальную ночь.