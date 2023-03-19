Происшествия 19 марта 2023, 18:53 Число раненных при обстреле украинскими боевиками Донецка увеличилось до трех СЦКК: двое мужчин и одна женщина получили ранения после воскресных ударов ВСУ по Донецку РИА «Новости»

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Ранения после взрывов украинских снарядов в Петровском и Киевском районах Донецка получили три человека. Такие данные на воскресенье, 19 марта, привело представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации.

Удар по Киевскому району ВСУ нанесли около 14:00. Возле дома № 197 на улице Артема ранение получила женщина 1961 года рождения.

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Снаряды по Петровскому району украинские боевики нанесли вечером. В этом участке города ранения получили двое мужчин 1979 и 1954 годов рождения. В момент взрывов они находились на улице Федоровского и Степана Щипачева, где один из боеприпасов угодил в многоквартирный дом.

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Мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что выпущенный украинскими боевиками снаряд попал в торговый центр «Галактика», расположенный в Петровском районе города.