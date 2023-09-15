Происшествия 15 сентября 2023, 11:50 Число раненных при обстреле Новой Каховки возросло до 12 Владимир Сальдо: до 12 возросло число раненных при обстреле ВСУ Новой Каховки

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В Новой Каховке при обстреле со стороны Украины пострадали уже свыше десятка мирных жителей. Ранения различной степени тяжести получили 12 человек, сообщил в своем Telegram-канале врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

Он отметил, что квартал многоэтажных домов в микрорайоне Сокол украинские боевики обстреляли с применением тяжелого натовского вооружения.

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«По предварительным данным, погиб один мирный житель, 12 человек ранены», — уточнил Сальдо.

Повреждения получили четыре многоквартирных дома на улицах Горького и Довженко. Во многих квартирах выбило окна, посекло внешние стены. Из-за обстрела балконы и подъезды повредило, а дворы завалило обломками.

Оперативные службы прибыли на место ЧП. Специалисты начали работу с соблюдением мер безопасности. Всем раненым окажут необходимую медицинскую помощь, подчеркнул врио главы регионы.

«Ведутся ремонтные работы в домах. Пострадавшим или членам их семей будут произведены все причитающиеся по закону выплаты», — заключил Сальдо.

При обстреле, уточняли в городском оперштабе, погиб один человек.