Происшествия 28 марта 2023, 01:02 Число раненных при обстрелах Донецка возросло до трех СЦКК ДНР: число раненных при обстрелах Донецка возросло до трех РИА «Новости»

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В результате обстрелов Донецка со стороны ВСУ число получивших ранения мирных жителей увеличилось до трех. Об этом сообщило в понедельник представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК в Telegram-канале.

«Донецк (Киевский район): по уточненным данным, ул. Куйбышева, 246 ранена женщина 1985 года рождения, девушка 2004 года рождения и парень 2000 года рождения», — говорится в сообщении СЦКК ДНР.

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Вечером 27 марта стало известно о том, что украинский военный обстрелял машину с ребенком за речь матери на русском языке. Ему не понравилась русская речь женщины за рулем автомобиля, который он остановил. С оскорблениями и унижениями боец ВСУ потребовал от владелицы авто говорить с ним по-украински. Наличие в салоне маленького ребенка украинского офицера не смутило.

Момент происшествия попал в объектив видеорегистратора. На кадрах можно услышать, как боец ВСУ называет женщину свиньей за то, что она говорит с ним по-русски.