Число пожаров в Якутии за сутки уменьшилось на 9 очагов

В результате работ по активному тушению в Якутии за сутки число лесных пожаров сократилось на девять. В регионе действуют 108 очагов загораний, с которыми борются пожарные.

Об этом ТАСС сообщила пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».

«На 00:00 мск 14 августа на территории Российской Федерации действовало 178 лесных пожаров на площади 1 507 015 гектаров, по которым проводились работы по активному тушению, в том числе 108 пожаров на землях лесного фонда на площади 1 348 162 гектаров (Республика Саха (Якутия)», — говорится в сообщении.

В прошлую пятницу было ликвидировано 117 термоточек на землях лесного фонда и два очага на землях особо охраняемой природной территории «Ленские столбы».

Из-за лесных пожаров в Якутии 13 августа был введен режим чрезвычайной ситуации.

Всего в России по данным «Авиалесоохраны» за прошедшие сутки было ликвидировано 67 лесных пожаров на пройденной огнем площади 134 586 гектаров.

За предыдущие сутки якутские пожарные ликвидировали в республике 13 лесных пожаров на площади в 17 тысяч гектаров.