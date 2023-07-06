Происшествия 06 июля 2023, 14:19 Число поврежденных при обстреле Макеевки домов увеличилось до 186 Мэр Ключаров: 186 домов получили повреждения в Макеевке при обстреле ВСУ 4 июля РИА «Новости»

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Получивших повреждения в результате обстрела ВСУ Червоногвардейского района Макееевки домов стало больше, их число достигло 186. Об этом заявил глава администрации города Владислав Ключаров в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы обследовали конструктив: у нас увеличилось количество [поврежденных] домов, <…> их стало 186 в одном только [Червоногвардейском] районе, который пострадал», — сказал он.

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По его словам, в Кировском районе также повреждены многоквартирные дома. Под ударом оказался и частный сектор.

Ключаров отметил, что власти только приступили к фиксации последствий разрушений.

Украинские силы провели массированную атаку 4 июля на Донецк и Макеевку. В частности, удар пришелся на городскую больницу в Макеевке, где тогда находились более 300 пациентов, их эвакуировали в другие медучреждения.