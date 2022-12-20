Происшествия 20 декабря 2022, 20:55 Число поврежденных после обстрела ВСУ квартир в Белгороде достигло 70 Врио мэра Демидов: при обстреле ВСУ в Белгороде повреждения получили 70 квартир Telegram

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Число квартир в многоэтажках Белгорода, пострадавших при обстреле со стороны ВСУ, выросло до 70. Также в городе насчитали 12 поврежденных частных домов и 38 автомобилей, сообщил врио мэра Белгорода Валентин Демидов в своем Telegram-канале.

В воскресенье, 18 декабря, Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны украинских военных. Местные власти сообщали о поврежденных двух частных домах, 60 квартирах и свыше 30 автомобилях. По словам Демидова, обследования еще продолжаются.

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«Различные разрушения зафиксировали в 70 квартирах и 12 частных домах. Также были повреждены 38 машин. Пострадал коммерческий объект», — написал он.

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До конца недели в домах восстановят остекление и заменят оконные рамы, в частных жилищах одновременно с обследованием строители закрывают тепловой контур.

По последним данным, во время обстрела ВСУ ранения получили 12 человек. Один мирный житель погиб на месте.

Губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что трое раненых сейчас находятся в больницах. Обстрел ВСУ также оставил без электричества 14 тысяч жителей Белгородской области.