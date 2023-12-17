Происшествия 17 декабря 2023, 20:25 Число поврежденных домов в Теребрене из-за обстрела ВСУ увеличилось до трех Гладков: два села в Белгородской области остались без света из-за атаки ВСУ РИА «Новости»

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков представил уточненные данные по обстрелу ВСУ села Теребрено Краснояружского района. Он обнародовал обновленные сведения в Telegram-канале.

Количество поврежденных домов увеличилось до трех. В одно здание попал снаряд, во втором из-за атаки оказались выбиты окна, посечены фасад и кровля. В третьем доме сгорела беседка. Обходи села продолжат в светлое время суток.

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«В результате прилетов снарядов повреждена линия электропередачи, под отключение попадают абоненты сел Теребрено и Староселье», — написал глава региона.

Он добавил, что восстановительные работы проведут по разрешению Минобороны. Газовые службы завершили ликвидацию последствий, заявил Гладков.

Немногим ранее губернатор сообщил, что в результате обстрела села Теребрено украинскими боевиками повреждения получил один частный дом. По предварительным данным, никто не пострадал.