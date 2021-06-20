Число пострадавших в результате подтопления в Ялте увеличилось до 43 человек

В подтопленной Ялте число пострадавших достигло 43 человек. Как сообщили в региональном министерстве внутренней политики, информации и связи, шестеро из них госпитализированы, пишет ТАСС.

Также власти сообщают об одном погибшем и двух пропавших без вести. Мэр города Янина Павленко заявила, что в рамках ликвидации последствий наводнения в городе проводится самая масштабная уборка за последние 100 лет.

Она поблагодарила всех за поддержку.

«Обратились за медицинской помощью 43 человека, из них шестеро — стационарное лечение», — отметил мэр.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил в сжатые сроки восстановить инфраструктуру пострадавших от подтопления городов и районов на востоке полуострова​​​.

В Крыму из-за непрекращающихся ливней поднялась вода в реках, тонули улицы, дома и машины. Отпуска на полуострове испорчены, к тому же появилась угроза оползней, а потопы могут лишить туристов и местных жителей питьевой воды. Но и это еще не все неудобства.