Число пострадавших в массовом ДТП под Владивостоком возросло до шести

Более 50 машин попали в аварию на трассе под Владивостоком. В результате ДТП шесть человек получили различные травмы.

«Шесть человек обратились за медпомощью, с места ДТП их увезли на скорой», — приводит слова представителя ГИБДД Приморья РИА «Новости».

Он также добавил, что точное число столкнувшихся автомобилей еще уточняется.

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Массовая авария произошла утром 11 декабря на трассе Новый — Де-Фриз под Владивостоком. Причиной стал сильный снегопад, который обрушился на Приморье.

Сразу после случившегося сообщалось о троих пострадавших, которые обратились за помощью к медикам.

Сейчас на месте ДТП работают врачи и сотрудники ГИБДД. Движение наземного транспорта затруднено, также задерживаются сразу несколько рейсов в аэропорту города.

Синоптики ожидают ухудшение погоды, поэтому местным жителям советуют воздержаться от поездок.