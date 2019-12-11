Число пострадавших в массовом ДТП под Владивостоком возросло до шести
«Шесть человек обратились за медпомощью, с места ДТП их увезли на скорой», — приводит слова представителя ГИБДД Приморья РИА «Новости».
Он также добавил, что точное число столкнувшихся автомобилей еще уточняется.
Более 50 машин столкнулись под Владивостоком из-за снега. Три человека пострадалиПодробнее
Массовая авария произошла утром 11 декабря на трассе Новый — Де-Фриз под Владивостоком. Причиной стал сильный снегопад, который обрушился на Приморье.
Сразу после случившегося сообщалось о троих пострадавших, которые обратились за помощью к медикам.
Сейчас на месте ДТП работают врачи и сотрудники ГИБДД. Движение наземного транспорта затруднено, также задерживаются сразу несколько рейсов в аэропорту города.
Синоптики ожидают ухудшение погоды, поэтому местным жителям советуют воздержаться от поездок.