Происшествия 05 июля 2023, 10:48 Число пострадавших в Макеевке в результате обстрела ВСУ увеличилось до 41 Глава администрации Макеевки Ключаров сообщил о 41 пострадавшем после обстрела ВСУ РИА «Новости»

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В результате обстрела со стороны украинских боевиков в Макеевке пострадал 41 человек. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал глава городской администрации Владислав Ключаров.

«На данную минуту у нас пострадал 41 человек, среди них — двое детей 2009 и 2014 годов рождения. В основном это легкие ранения из-за осколков стекла», — сказал он.

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Ключаров отметил, что также погиб местный житель 1962 года рождения.

Ранее сообщалось о 36 пострадавших. ВСУ ударили по Червоногвардейскому району Макеевки вечером во вторник, 4 июля. Врио главы ДНР Денис Пушилин уточнял, что под обстрел попали здания детского сада, школы, больницы и жилые многоквартирные дома.

Одним из самых поврежденных зданий оказалась больница, серьезно пострадал хирургический комплекс. Власти Макеевки приняли решение эвакуировать пациентов в другие медицинские учреждения города.