24 августа 2023, 17:14
Число пострадавших в ДТП в центре Калуги выросло до 11
МВД: в аварии в центре Калуги пострадали 11 человек
В результате наезда автомобиля Toyota на пешеходов в центре Калуги пострадали 11 человек, сообщила пресс-служба главного управления МВД по области. До этого было известно о 10 раненых.
По уточненным данным, девять человек, в том числе троих несовершеннолетних, доставили в калужские медицинские учреждения.
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Авария случилась 24 августа на улице Кирова. Иномарка въехала в толпу людей, которые ждали транспорт на остановке. Виновника ДТП задержали на месте происшествия и доставили в территориальное подразделение органов внутренних дел.
Выяснилось, что его еще в апреле лишили водительских прав за вождение в наркотическом опьянении. Кроме того, мужчину не раз ловили на пьяном вождении, он получил более 20 штрафов за нарушения правил дорожного движения.
На этот раз он, по предварительным данным, не справился с управлением.
В отношении водителя возбудили уголовное дело — ему может грозить до семи лет лишения свободы.
МВД РФ
ДТП
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