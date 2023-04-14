Происшествия 14 апреля 2023, 19:11 Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом в Туве выросло до 14 человек Глава Тувы Ховалыг: в ДТП со школьным автобусом пострадали 14 человек Telegram-канал Владислава Ховалыга / Telegram

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В Туве возросло число пострадавших в ДТП со школьным автобусом. По последним данным, травмы получили 14 человек, сообщил в Telegram-канале главы республики Владислав Ховалыг.

Школьники из Бажын-Алаака Дзун-Хемчикского района возвращались из Кызыла после профориентационных занятий. За рулем автобуса был опытный водитель.

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ДТП с легковой машиной произошло в районе села Сукпак Кызылского района.

«Настораживают слова очевидцев о возможном нетрезвом состоянии водителя легковушки», — заметил Ховалыг, выразив уверенность, что точную картину восстановят следователи.

В республиканскую больницу № 1 после аварии доставили 14 человек. После осмотра семь подростков и одного взрослого госпитализировали. Немедленного хирургического вмешательства в настоящий момент никому не требуется, уточнил глава региона.

Остальные пострадавшие, по его словам, будут находиться под амбулаторным наблюдением.

Ховалыг поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим детям и их родственникам. Помимо этого, нужно провести провести техосмотр школьной техники и принять решение о восстановлении или возмещении.