Происшествия 06 января 2023, 07:41 Число пострадавших в ДТП с тремя автомобилями на юге Москвы увеличилось до восьми МВД: число пострадавших в тройном ДТП на юге столицы увеличилось до восьми Фото: прокуратура Москвы

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Число пострадавших в ДТП с тремя автомобилями на юге Москвы возросло до восьми человек. Об этом сообщили в МВД РФ.

«В результате происшествия пострадало восемь человек, в том числе один ребенок», — уточнили в ведомстве.

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В МВД подтвердили, что авария произошла вечером 5 января на Севастопольском проспекте у дома № 7. На дороге столкнулись три легковых автомобилей.

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В ведомстве назвали виновника происшествия. По предварительным данным, это водитель автомобиля Porsche, который выехал на встречную полосу. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится административное расследование.

Ранее источник «360» сообщал, что в ДТП получили травмы семь человек. По информации другого источника, пострадавших было шестеро. Женщину с грудным ребенком доставили в больницу после ДТП на юге Москвы. «360» опубликовал видео с моментом столкновения трех автомобилей.