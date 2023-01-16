Происшествия 16 января 2023, 22:20 Число пострадавших в ДТП с маршруткой под Калугой выросло до девяти Минздрав сообщил о девяти пострадавших в массовом ДТП с маршруткой в Калуге РИА «Новости»

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Число пострадавших в массовом ДТП в Калужской области увеличилось до девяти. Об этом министр здравоохранения региона Константин Пахоменко сообщил в Telegram-канале.

«В аварии пострадали девять человек. Один из них доставлен в Сосновую рощу с подозрением на острое нарушение мозгового кровообращения. Четыре пациента с подозрением на черепно-мозговые травмы госпитализированы в областную больницу. Остальных с ушибами разной степени тяжести доставили в БСМП», — написал он.

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Также уточняется, что на месте происшествия работали пять бригад скорой помощи. Как отметил Пахоменко, первая из них прибыла на место ДТП через 13 минут после вызова.

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Маршрутка № 80 врезалась в восемь легковых автомобилей на улице Кирова. По данным прокуратуры, водитель маршрутного такси потерял сознание. Правоохранители устанавливают причины происшествия.