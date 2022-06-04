Число пострадавших в ДТП с маршруткой на Кубани увеличилось до 19

Число пострадавших в ДТП с маршрутным автобусом на Кубани увеличилось до 19. Ранее сообщалось о 15 пострадавших и четырех погибших участников аварии. Об этом сообщили на сайте издания «Интерфакс» со ссылкой на краевой Минздрав.

«Пострадало 19 человек, в том числе трое детей — двое 17 лет и один — 16 лет. Четверо взрослых погибли на мест», — сообщили представители ведомства.

Они отметили, что всех пострадавших увезли с места происшествия. Их доставили на госпитализацию в Темрюкскую ЦРБ. По данным местного Минздрава, двое взрослых находятся в тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие — в состоянии средней степени тяжести

Авария произошла 4 июня в Темрюкском районе Краснодарского края. Маршрутный автобус съехал с дороги и врезался в дерево. Возбуждены уголовные дела по двум статьям: 238 Уголовного кодекса (УК) России, которая предусматривает выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Также правоохранительные органы возбудили дело по статье 264 УК РФ, по которой выберут меру пресечения за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.