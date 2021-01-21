Число пострадавших в ДТП с автобусом в Электростали выросло до 9

Пассажирский автобус врезался в здание кинотеатра в Электростали. В результате аварии пострадали девять человек, которым оказывают необходимую помощь.

Во время аварии с пассажирским автобусом в Электростали девять человек получили различные травмы, уточнил РИА «Новости» представитель экстренных служб Подмосковья. Ранее сообщалось о шести пострадавших.

«Пострадали девять человек. У одного перелом, трое с сильными ушибами. Еще пять человек с легкими ушибами», — сказал собеседник агентства.

Один из очевидцев снял место ДТП на видео. На кадрах виден сам автобус, въехавший в здание кинотеатра. Также на видео попали две машины скорой помощи.

По информации пресс-службы МВД по региону, авария произошла утром 21 января на улице Тевосяна около дома № 26. Рейсовый автобус врезался в угол кинотеатра «Современник». Всего в салоне ехали 20 человек. Сейчас на месте продолжают работать семь бригад скорой помощи и правоохранители.

Согласно предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением. Пока все причины и обстоятельства продолжают выяснять. Прокуратура Московской области уже начала проверку.