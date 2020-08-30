Число пострадавших в ДТП с автобусом в Дагестане выросло

Число пострадавших в ДТС в Дагестане увеличилось до 17 человек. Речь идет об аварии на федеральной автодороге «Астрахань-Махачкала» — в автобус влетело колесо от «Камаза».

Об этом сообщили в следственном управлении СК по региону. В ведомстве подчеркнули, что уже начали проверку.

«Следственными органами проводится доследственная проверка по факту ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей уполномоченными должностными лицами, бездействие которых повлекло возникновение ДТП», — сообщило ведомство.

ДТП произошло 30 августа на федеральной автодороге «Астрахань-Махачкала» на территории Тарумовского района. Во время движения от прицепа «Камаза» отлетело колесо, которое затем врезалось в рейсовый автобус с пассажирами. По данным ведомства, в ДТП пострадали 17 человек. Ранее в МВД по региону сообщали про 11 пострадавших.

В СК по Дагестану отметили, что ситуация произошла из-за «ненадлежащего исполнения соответствующими должностными лицами своих обязанностей, ответственными за техническую исправность транспортного средства, выпускаемого на линию». Кроме того, следствие проверит действия водителя автобуса, который мог оказывать пассажирам услуги, не отвечающие требованиям безопасности их жизни или здоровья.

Сейчас на месте происшествия работают следователи, которые осматривают место происшествия и поврежденные автомобили.