Число пострадавших в ДТП с автобусом под Рязанью увеличилось до 21

В результате ДТП с автобусом под Рязанью пострадал 21 человек. Об этом сообщил Telegram-канал Госавтоинспекции Рязанской области.

«По уточненным данным, в результате ДТП с автобусом в Скопинском районе травмы различной степени тяжести получил 21 человек», — говорится в сообщении.

Ранее говорилось о 14 пострадавших. Шесть человек погибли в результате столкновения.

Авария произошла примерно в 05:45 в Скопинском районе на 277-м километре трассы Москва — Астрахань. Автобус, следовавший из Москвы в Астрахань, наехал на опору железнодорожного моста возле села Вослебово.

В Скопинском межрайонном медицинском центре ранее сообщили, что среди пострадавших двое детей.

«Травмы тяжелые и средней степени тяжести, не исключено, что кому-то может потребоваться транспортировка с помощью вертолета», — сообщили в медцентре.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов, следователи и криминалисты. Причины произошедшего устанавливаются, выясняются обстоятельства.