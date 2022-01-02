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    02 января 2022, 09:26

    Число пострадавших в ДТП с автобусом под Рязанью увеличилось до 21

    Госавтоинспекция Рязанской области: в аварии на трассе Москва — Астрахань пострадал 21 человек

    Анастасия Толокевич

    В результате ДТП с автобусом под Рязанью пострадал 21 человек. Об этом сообщил Telegram-канал Госавтоинспекции Рязанской области.

    Число пострадавших в ДТП с автобусом под Рязанью увеличилось до 21

    «По уточненным данным, в результате ДТП с автобусом в Скопинском районе травмы различной степени тяжести получил 21 человек», — говорится в сообщении.

    Ранее говорилось о 14 пострадавших. Шесть человек погибли в результате столкновения.

    Авария произошла примерно в 05:45 в Скопинском районе на 277-м километре трассы Москва — Астрахань. Автобус, следовавший из Москвы в Астрахань, наехал на опору железнодорожного моста возле села Вослебово.

    В Скопинском межрайонном медицинском центре ранее сообщили, что среди пострадавших двое детей.

    «Травмы тяжелые и средней степени тяжести, не исключено, что кому-то может потребоваться транспортировка с помощью вертолета», — сообщили в медцентре.

    На месте работают сотрудники правоохранительных органов, следователи и криминалисты. Причины произошедшего устанавливаются, выясняются обстоятельства.