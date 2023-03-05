Происшествия 05 марта 2023, 21:59 Число пострадавших в ДТП с автобусом под Нижним Новгородом выросло до 10 Минздрав: 10 человек пострадали в ДТП с автобусом под Нижним Новгородом РИА «Новости»

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Министр здравоохранения Нижегородской области Мелик-Гусейнов сообщил, что число пострадавших в столкновении автобуса и духу легковушек выросло до 10 человек. Один мужчина погиб на месте, уточнил глава ведомства в своем Telegram-канале.

Происшествие случилось на трассе в Кстовском районе у деревни Ржавка. Изначально речь шла об одном погибшем и шести пострадавших.

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«Общее количество пострадавших в ДТП в Кстовском районе составило 10 человек, из них один ребенок (подросток-девочка 17 лет). Из них трое пострадавших (в том числе один ребенок) обратились самостоятельно в приемное отделение Кстовской ЦРБ», — говорится в сообщении.

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Одному из пострадавших с легкой травмой помощь оказали на месте. От госпитализации он отказался. Еще пять человек эвакуировали в места происшествия в региональные больницы. В частности, женщина 25 лет госпитализирована в клинику в состоянии средней степени тяжести.

«Восемь пострадавших, в том числе один ребенок, после обследования и оказания медицинской помощи направлены на амбулаторное лечение», — написал Мелик-Гусейнов.

ДТП произошло 5 марта. Водитель автобуса ПАЗ не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя легковушками. В результате погиб водитель одной из машин, водитель и пассажир другой машины доставлены в больницу.