Происшествия 15 июля 2023, 09:47 Число пострадавших в ДТП с автобусом и зерновозом на Кубани выросло до 14 человек МЧС: число пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани выросло до 14 человек

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Число пострадавших в ДТП с участием грузовика и рейсового автобуса на Кубани увеличилось до 14 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

«На момент ДТП в микроавтобусе находились 39 пассажиров, из них девять детей. В результате аварии пострадало 14 человек, из них спасено три человека путем деблокации, еще два человека, к сожалению, погибли», — указано в сообщении.

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Всех пострадавших отправили в больницы. Помощь людям также оказывают психологи главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Ранее в региональном управлении МВД России сообщали о 10 пострадавших. Также в главке полиции передавали, что в общественном транспорте находился 41 человек, вероятно, двое — водители.

По предварительным данным, на 91-м километре автодороги Краснодар — Ейск на встречку вылетел зерновоз. Он столкнулся с автобусом, который вез пассажиров из Тулы в Анапу. Причины аварии пока неизвестны, на месте происшествия продолжают работу сотрудники правоохранительных органов.

Ранее смертельное ДТП с автобусом произошло в Сургуте. Автомобиль Lada при маневре задел другую машину и оказался на встречной полосе. Там он столкнулся с пассажирским автобусом.