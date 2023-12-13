Происшествия 13 декабря 2023, 19:19 Число пострадавших в ДТП с автобусом и фурой во Владимирской области увеличилось до 23 Губернатор Авдеев: в ДТП под Владимиром пострадали 23 костромских педагога РИА «Новости»

Читать 360tv в

Жуткая авария произошла на трассе М-8, в 500 метрах от границы с Ярославской областью. Столкнулись фура и автобус с делегацией преподавателей из Костромы, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев в своем Telegram-канале.

«Водитель автобуса погиб на месте. 23 пассажира доставлены в Александровскую районную больницу», — передал он.

Реклама

Двое пострадавших находятся реанимации, семеро — в отделении, их состояние оценили как средней степени тяжести. Остальных осматривают медики. Часть пассажиров, которым не понадобилась помощь врачей, разместили в пункте обогрева в возле деревни Верхние Дворики. Им оказывают психологическую помощь.

Ранее два человека погибли при столкновении микроавтобуса с автовышкой в Приморье. Оборудование установили для выполнения работ по ремонту освещения, во время аварии на вышке находились специалисты.