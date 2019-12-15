  • Число пострадавших в ДТП под Нижним Новгородом увеличилось до 20 человек

    15 декабря 2019, 18:43

    Алена Макаренко

    Рейсовый автобус улетел в кювет и перевернулся в Балахнинском районе Нижегородской области. Сначала говорилось о 14 пострадавших, теперь их количество увеличилось до 20. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональное Министерство здравоохранения.
    Число пострадавших в ДТП под Нижним Новгородом увеличилось до 20 человек

    Всего травмы получили 20 человек. Восемь из них обратились за медицинской помощью на месте аварии, они отказались от госпитализации. В приемное отделение Балахнинской Центральной районной больницы доставили 12 пассажиров. Состояние пострадавших уточняется.

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    Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил региональному Минздраву помочь всем, кто получил травмы.

    Нерейсовый автобус направлялся из Иванова в Дзержинск. В салоне, по разным сведениям, сидели от 40 до 49 человек, все взрослые. ДТП случилось между населенными пунктами Липовки и Галкина 15 декабря, около 16:00. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, поэтому автобус съехал в кювет и перевернулся.

    Автобус ехал из текстильного центра, сообщил «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой на представителя УГИБДД по региону.

    На место ДТП приехали врачи и сотрудники ГИБДД.

    В воскресенье, 15 декабря, в Нижегородской области идет ледяной дождь, местами на дорогах гололедица.