Происшествия 16 декабря 2022, 05:26 Число пострадавших в ДТП под Хабаровском выросло до 23 человек Число пострадавших вахтовиков в ДТП с автобусом в Хабаровском крае достигло 23 РИА «Новости»

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В Троицкой центральной районной больнице находятся 23 пострадавших в ДТП с автобусом, которое произошло на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре в Нанайской районе Хабаровского края, сообщило РИА «Новости».

Авария произошла утром 16 декабря в девяти километрах от поворота к селу Троицкое. Водитель автобуса Golden Dragon не справился с управлением и съехал в кювет. Он перевозил сотрудников ООО «Амур Минералс», работающих вахтенным способом.

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По последним данным, число пострадавших составляет 23 человека. На месте погибли шестеро вахтовиков. Региональная прокуратура проводит проверку соблюдения правил перевозки пассажиров. Правоохранительные органы устанавливают, кто виновен в аварии.

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Ранее ГУ МЧС Хабаровского края распространило фотографию съехавшего в кювет автобуса.