Происшествия 12 марта 2023, 11:58 Число пострадавших в ДТП на трассе в Саратовской области выросло до 15 Минздрав: в ДТП с 21 машиной в Саратовской области пострадали 15 человек

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Количество пострадавших в результате массовой аварии на трассе в Саратовской области выросло до 15. Об этом сообщил в Telegram-канале министр здравоохранения региона Олег Костин.

«Всего 15 пострадавших, 14 госпитализированы, один отказался [от госпитализации]», — написал он.

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По данным Костина, на автодороге Р-228 в Хвалынском районе столкнулся 21 автомобиль, среди которых как легковушки, так и грузовики. Большинство пострадавших эвакуировали в Балаковскую городскую клиническую больницу, двоих с переломами доставили на попутном транспорте в Хвалынскую районную больницу. Травмы получили трое несовершеннолетних. У 14-летнего подростка черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга, состояние тяжелое. Остальные пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. Двоих взрослых сразу отправили в операционную.

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На месте работали три фельдшерские бригады.

Авария случилась около 07:00 по московскому времени. Ранее сообщалось о восьми пострадавших.