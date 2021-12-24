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    24 декабря 2021, 08:36

    Число пострадавших в ДТП на северо-западе Москвы увеличилось до 11

    РИА Новости: в результате ДТП на северо-западе Москвы пострадали 11 человек

    Максим Зинкин

    На северо-западе Москвы 11 человек пострадали в результате ДТП. Из них восемь, включая двух детей, госпитализировали. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

    Число пострадавших в ДТП на северо-западе Москвы увеличилось до 11

    Изначально отмечалось, что в аварии пострадали 10 человек.

    Происшествие произошло накануне около 19 часов вечера. Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, двигаясь по улице Свободы, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. Затем он столкнулся с маршрутным микроавтобусом.

    По данным сотрудников ГИБДД, у водителя иномарки резко ухудшилось состояние здоровья, связанное с заболеванием.

    Столичная прокуратура проверит обстоятельства ДТП, в случае необходимости примет меры прокурорского реагирования.

    Накануне сообщалось об аварии с участием двух автобусов в Мурманской области. В ДТП пострадали 10 человек, среди них были восемь детей, которых отправили в лечебные учреждения для осмотра.