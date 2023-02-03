Происшествия 03 февраля 2023, 05:59 Число пострадавших в ДТП на Сахалине детей увеличилось до пяти СК РФ по Сахалинской области возбудил уголовное дело по факту ДТП со школьным автобусом РИА «Новости»

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Число детей, которые пострадали в ДТП со школьным автобусом на Сахалине, увеличилось до пяти. Об этом сообщила главный врач ГБУЗ «Холмской ЦРБ» Светлана Мищенко. Ее видеокомментарий опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» мэр муниципального образования «Холмский городской округ» Дмитрий Любчинов. Следователи регионального СК возбудили уголовное дело по факту ДТП.

«Доставлены после ДТП восемь детей. Пять детей явно имеют какие-то повреждения», — сообщила Мищенко. Она также добавила, что всех детей, которых привезли в больницу, осматривают хирурги, травматологи, неврологи. Также для беседы с ними приглашен психолог.

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Любчинов также уточнил, что в момент ДТП в автобусе находились 11 детей в возрасте от семи до 16 лет. Школьников сопровождал работник образования. Все дети, как заметил мэр, были пристегнуты ремнями безопасности, а водитель автобуса соблюдал скоростной режим.

«По предварительным данным ГИБДД, водитель легкового автомобиля не справился с управлением. Это и стало причиной ДТП», — написал Любчинов.

В результате дорожно-транспортного происшествия никто не погиб. Также не было разлива топлива, сообщали в региональном главке МЧС.

Следователи СК России по Сахалинской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, наличие телесных повреждений у школьников», — указано в сообщении пресс-службы ведомства.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале сообщил, что ему докладывают о ситуации каждые полчаса. Как пояснил глава региона, школьников отвезли в Холмск в лечебный корпус ЦРБ. Там же находятся родители пострадавших детей. Они получают всю необходимую информацию об их состоянии.