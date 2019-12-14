Число пострадавших в ДТП фанатов Макса Коржа увеличилось до 14 человек

В ДТП с автобусом, в котором жители Екатеринбурга возвращались с концерта певца Макса Коржа домой из Перми, пострадали 14 человек. Ранее сообщалось о семи получивших травмы во время аварии.

«Из 54 человек (ехавших в автобусе) за медицинской помощью обратилось 14. Госпитализированных нет», — приводит «Интерфакс» сообщение пресс-секретаря министерства здравоохранения Свердловской области Константина Шестакова.

Автобус с фанатами Макса Коржа перевернулся под Екатеринбургом. Есть пострадавшие Подробнее

ДТП произошло в 7:10 (05:10 по Москве) на 242-м километре трассы Пермь — Екатеринбург. В автобусе находились 53 пассажира. Как ранее рассказал «360» руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых, в аварию попали поклонники творчества белорусского певца Макса Коржа, которые возвращались с его пермского выступления.

Водитель предположительно, заснул, потерял управление и выехал на встречку. После этого автобус съехал с трассы и перевернулся. Жертв удалось избежать чудом — в 20 метрах от трассы на месте аварии находится лесополоса. Водитель в аварии не пострадал. Его сейчас опрашивают сотрудники правоохранительных органов.