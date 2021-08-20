Число пострадавших в аварии с маршруткой в Туве увеличилось до 10

По последним данным, травмы различной степени тяжести получили 10 человек, пострадавших при ДТП в тувинском поселке Каа-Хем. Там столкнулись легковушка и маршрутка «Газель». Ранее региональный Минздрав сообщил о девяти пострадавших.

«Произошло столкновение маршрутной газели и легковой автомашины, в результате которого пострадало 10 человек, из них четверо несовершеннолетних», — приводит РИА «Новости» текст сообщения Кызылской межрайонной прокуратуры.

Надзорное ведомство начало проверку соблюдения правил безопасности при перевозке пассажиров. В больницу отвезли семерых пострадавших. Четверо из них находились в маршрутке, трое — в легковушке.

В МВД сообщили, что по предварительной информации, авария произошла по вине водителя легковой машины — он нарушил правила дорожного движения. В «Газели» на момент ДТП находились 10 человек. От удара микроавтобус опрокинулся набок.