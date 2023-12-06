Происшествия 06 декабря 2023, 03:44 Число пострадавших в аварии на Кубани выросло до 16 человек Прокуратура Краснодарского края

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Число пострадавших в результате аварии с участием маршрутки и бензовоза, столкнувшихся на 64-м километре автотрассы Славянск-на Кубани — Темрюк в Краснодарском крае, возросло до 16. Об этом в своем Telegram-канале сообщил оперативный штаб региона.

«Сегодня во второй половине дня на автодороге А-289 произошла авария с участием бензовоза марки „Камаз“ и маршрутного автобуса IVECO. По оперативным данным, пострадали 16 человек, трое погибли на месте», — сказано в сообщении.

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На место аварии вылетела санитарная авиация. Всех пострадавших доставили в центральную больницу Славянска-на-Кубани для оказания медицинской помощи.

Ранее региональная прокуратура сообщила, что жертвами аварии с «Газелью» и бензовозом на кубанской трассе стали два водителя и пассажир маршрутного автобуса. Столкновение, по предварительным данным, произошло из-за выезда маршрутки на встречную полосу. Изначально сообщалось о трех погибших и семи пострадавших.