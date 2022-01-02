Число пострадавших в аварии автобуса под Рязанью выросло до 22

Стало больше пострадавших после того, как в Скопинском районе под Рязанью автобус въехал в опору моста. Теперь их 22.

«22 человека пострадали, из которых 12 госпитализированы, 10 отпущены домой», — цитирует ТАСС районную прокуратуру. Трое сейчас в реанимации, среди помещенных в больницу двое детей. Уголовное дело находится на контроле надзорного органа.

Глава Астраханской области Игорь Бабушкин взял на контроль оказание помощи пострадавшим, так как рейсовый автобус принадлежал астраханской частной компании ООО «Транслайн».

Всего в автобусе находились 49 пассажиров, погибли пятеро, в том числе водитель автобуса.

Участок трассы, где произошло ДТП с автобусом, за полчаса до аварии был обработан противогололедным составом, заявили в ФКУ «Упрдор Москва — Волгоград».

По предварительным данным прокуратуры, водитель автобуса не справился с управлением, выехал на встречную полосу, после чего врезался в опору моста. По одной из версий, причиной ДТП могло стать переутомление водителя. Сообщалось также, что он мог уснуть. За несколько часов перед этим автобус столкнулся с легковым автомобилем в Москве, о наличии пострадавших не сообщается.