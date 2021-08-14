Число пострадавших при взрыве в воронежском автобусе выросло до 26

Количество людей, которые пострадали от взрыва в автобусе «ПАЗ» в Воронеже выросло до 24 человек, еще двое скончались. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«К сожалению, число пострадавших от взрыва в маршрутке растет. Теперь их 26, из которых двое умерли», — написал Гусев.

По его словам, сейчас в больницах Воронежа остаются 19 человек. 12 из них в состоянии средней тяжести, еще четверо — в удовлетворительном состоянии. Еще трое пострадавших сейчас находятся в реанимации в областной больнице № 1.

Взрыв в пассажирском автобусе «ПАЗ» прогремел в Воронеже вечером 12 августа. Все произошло возле торгового центра «Галерея Чижова». Причины случившегося пока неизвестны. Отрабатываются несколько версий. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Очевидцы трагедии сетовали, что сразу после взрыва далеко не все проезжавшие мимо машины остановились для помощи пострадавшим. Наперерез автомобилям прямо через проезжую часть бежали люди из торгового центра, которые хотели помочь. Некоторые пассажиры автобуса поначалу не могли даже встать, и их вынесли на руках неравнодушные горожане.