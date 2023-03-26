Происшествия 26 марта 2023, 18:43 Число пострадавших при взрыве в Тульской области выросло до трех Количество пострадавших при взрыве в Киреевске Тульской области увеличилось до трех Телеканал «360»

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Число пострадавших при взрыве в Киреевске в Тульской области выросло до трех. Об этом ТАСС рассказал источник в Единой дежурно-диспетчерской службе района.

«Третий человек есть», — отметили в ЕДДС.

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Ранее сообщалось о двух пострадавших — 2002 и 2006 года рождения, у них осколочные ранения. Третий пострадавший после взрыва самостоятельно обратился в медучреждение. Так как у него нет серьезных ранений, ему окажут помощь и отпустят домой.

Также оказались повреждены три жилых дома и несколько хозяйственных построек.

Взрыв прогремел в 15:19 в Киреевске районе дома 29 на улице Дорожников. На месте продолжают работать все оперативные службы, организовано оцепление. Власти создали рабочую группу по факту ЧП. Что стало причиной взрыва, пока не сообщается.

Ранее «360» опубликовал видео с последствиями происшествия. На кадрах видна большая воронка, образовавшаяся в результате взрыва.