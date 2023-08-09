Происшествия 09 августа 2023, 11:31 Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде назвали в экстренных службах ТАСС: в экстренных службах сообщили об 11 пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде Телеканал «360»

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При взрыве на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде пострадали 11 человек. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.

«По предварительной информации, пострадали 11 человек. Им оказывается медицинская помощь», — заявил собеседник агентства.

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При взрыве на заводе в нескольких домах в разных районах Сергиева Посада выбило стекла. Очевидцы рассказали «360», что у них затрясся дом. Один из жителей Подмосковья находился в офисе, на него и его коллег падали потолочные плиты. У многих в домах задрожали стекла.

После взрыва экстренные службы объявили эвакуацию с Загорского оптико-механического завода. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выехал на место происшествия. Глава Московской области пообещал прибыть к заводу в Сергиевом Посаде в ближайшее время.