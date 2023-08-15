Происшествия 15 августа 2023, 02:43 Число пострадавших при взрыве в Махачкале выросло до 66 РИА «Новости»

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Число пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале выросло до 66, из них 10 человек находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил замглавы Минздрава России Виктор Фисенко. Цитату привел ТАСС.

«Сейчас в лечебных учреждениях Махачкалы находятся 66 пострадавших, 10 из них в тяжелом состоянии», — сообщил чиновник.

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Он добавил, что медики сейчас борются за каждую жизнь.

В результате взрыва на АЗС погибли 12 человек, в том числе двое детей. Власти республики пообещали оказать родственникам погибших материальную и психологическую помощь.

Ранее глава региона Сергей Меликов сообщил, что пожар на АЗС произошел из-за взрыва напротив автозаправки. По словам чиновника, после этого пожар перекинулся на заправку, где загорелись и взорвались цистерны с топливом.

К данному моменту пожарные ликвидировали открытое горение на месте ЧП. Сейчас они проливают и разбирают конструкции.