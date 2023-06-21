Происшествия 21 июня 2023, 22:51 Число пострадавших при взрыве в доме в Париже достигло 29 BFMTV: после взрыва в Париже пострадали 29 человек Unsplash

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В результате взрыва в доме в Париже число пострадавших увеличилось до 29, сообщило BFMTV. Состояние четверых оценивается как критическое.

«Взрыв был очень сильным. Есть осколки, которые падают», — сказала мэр пятого округа Флоренс Берту.

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Он также попросил горожан, проживающих рядом с местом взрыва, эвакуироваться из-за падающего стекла. Спасатели продолжают искать под обломками двух человек. После взрыва здание обрушилось и начался пожар. Огонь успел перекинуться на расположенные рядом строения.

Парижская прокуратура в качестве основной версии причины взрыва в здании рассматривает нарушение правил безопасности и «неосторожность отдельных лиц». Правоохранители опрашивают пострадавших и изучают записи камер видеонаблюдения.

Сильный взрыв произошел 21 июня в доме на улице Сен-Жак, где расположена школа дизайна «Американская академия в Париже». В результате травмы получили десятки человек.