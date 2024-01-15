Происшествия 15 января 2024, 14:16 Число пострадавших при взрыве в Баку увеличилось АПА: при взрыве в мебельном цехе в Баку пострадали 24 человека РИА «Новости»

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При взрыве на мебельном производстве в Бинагадинском районе Баку пострадали 24 человека, из них один отказался от госпитализации — помощь ему оказали на месте. Об этом сообщило информагентство АПА.

В Клинический медицинский центр с сочетанными травмами суставов, переломами и ожогами доставили 10 человек, остальных увезли в ожоговый центр при Медицинском центре имени Нариманова.

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Взрыв прогремел в мебельном цехе на улице Кунанбаева, сообщила «Газета.ru». Разгорелся пожар. Погибли не менее двух человек, СМИ сообщали о 10 пострадавших.

Спасатели эвакуировали работников предприятия и людей из соседних построек. К поисково-спасательной операции привлекли 19 бригад скорой помощи и специально обученных собак Службы спасения особого риска МЧС Азербайджана.