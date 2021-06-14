Число пострадавших при взрыве АЗС в Новосибирске выросло до 16 человек

Число пострадавших в результате взрывов и пожара на газовой АЗС в Новосибирске выросло до 16. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Медицинская помощь потребовалась 16 пострадавшим. Степень тяжести [их состояния] устанавливается. Среди них двое пожарных. Оба госпитализированы», — процитировало агентство слова собеседника.

При этом пять пострадавших сейчас находятся в тяжелом состоянии.

Взрыв и пожар произошли на газовой автозаправочной станции в Октябрьском районе Новосибирска, которая находится по адресу: Гусинобродское шоссе, 60. По данным МЧС, это случилось в 18:03 по местному времени (в 14:03 по московскому). Момент взрыва попал на видео.

Площадь возгорания достигла 800 квадратных метров — к тушению привлечены 70 пожарных МЧС России и 20 единиц техники. Есть риск, что пламя перекинется на складские строения. Однако угрозы для жилых домов нет. На месте происшествия также работают специалисты лаборатории по замерам воздуха на предмет превышения ПДК.