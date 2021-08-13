Число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже выросло

Количество пострадавших от взрыва в Воронеже увеличилось до 22 человек. Об этом глава региона Александр Гусев написал в своем Telegram-канале. Накануне в городе взорвался пассажирский автобус. По предварительным данным, причиной стал баллон с газом.

Губернатор сообщил, что лечение проходят 15 человек.

В больнице скорой медицинской помощи № 1 находятся 13 человек, один из них в тяжелом состоянии, остальные — средней тяжести.

В Воронежской областной клинической больнице № 1 находятся двое пострадавших. По словам Гусева, один из них поступил вчера вечером с ожогами первой-второй степени. Сейчас он находится в тяжелом состоянии в реанимации. Второго в пятницу перевели из БСМП № 1, он также в тяжелом состоянии с ушибом легких и множественными ссадинами.

Власти Воронежской области выплатят семьям погибших по миллиону рублей. Тяжелораненые получат компенсацию в размере 500 тысяч рублей. Для остальных пострадавших суммы определят исходя из их материального положения.

В результате взрыва скончались две женщины.