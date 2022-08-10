Число пострадавших при взрывах в Новофедоровке выросло до 13

В результате взрывов в Новофедоровке Сакского района Крыма пострадали 13 человек. Такую информацию предоставил крымский Минздрав по состоянию на 08:30. Ранее сообщалось о девяти пострадавших.

«По состоянию на 08:30 10 августа 2022 года в результате происшествия в пгт Новофедоровка Сакского района пострадали 13 человек и один человек погиб», — доложила пресс-служба Минздрава Республики Крым в Telegram-канале.

Десяти раненым, в том числе двум несовершеннолетним, оказали помощь в Сакской райбольнице «на амбулаторном этапе». Все они получили «травмы легкой степени тяжести». Один пациент продолжает стационарное лечение на базе того же учреждения.

Еще двое пострадавших сами обратились в Симферопольскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи № 6. После этого их отпустили домой.

Взрывы прогремели в Новофедоровке днем 9 августа. По данным Минобороны, на аэродроме Саки сдетонировало несколько авиационных боеприпасов. Источники СМИ в оборонном ведомстве заявили, что в качестве основной версии рассматривается нарушение требований пожарной безопасности.