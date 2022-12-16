Происшествия 16 декабря 2022, 17:42 Число пострадавших при ударе ВСУ по Лантратовке приблизилось к 30 Экс-посол ЛНР Мирошник: в результате удара ВСУ по Лантратовке пострадали около 30 человек РИА «Новости»

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В результате утреннего удара украинских боевиков по селу Лантратовка в Луганской Народной Республике пострадали около 30 человек. Об этом рассказал бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник в эфире канала «Соловьев Live». До этого было известно о 23 раненых.

«Сейчас данные уточняются. <…> Восемь человек погибли, более 20 — фактически около 30 — человек ранены», — сообщил Мирошник.

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Он добавил, что еще неизвестно, сколько человек могут находиться под завалами.

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Бывший посол напомнил, что ВСУ нанесли «серьезный удар» по селу, в том числе по зданию старой школы, в которое эвакуировали людей.

По Лантратовке, расположенной в 50 километрах от линии соприкосновения, выпустили три ракеты HIMARS.

Накануне украинские военные обстреляли Стаханов, пострадала пожилая женщина. Повреждения получили 72 жилых дома, три здания детсада, школа, храм, а также десятки административных и торговых объектов. Сегодня ВСУ вновь ударили по Стаханову. Кроме того, в 08:20 пять снарядов калибром 155 миллиметров обрушились на Сватово — погиб 37-летний мирный житель, еще одного ранило, также пострадали шесть жилых домов.