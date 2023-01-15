Происшествия 15 января 2023, 01:17 Число пострадавших при стрельбе в Лондоне возросло до шести Полиция Лондона сообщила, что число пострадавших при стрельбе возросло до шести Unsplash

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Шесть человек, в том числе двое детей, были ранены неизвестными, проезжавшими на автомобиле в центре Лондона. Такие данные привел Скотленд-Ярд в Twitter.

«Мы можем подтвердить, что сегодня днем в результате инцидента со стрельбой на Финикс-роуд пострадали шесть человек. Среди них — девочка семи лет, которая находится в больнице в критическом состоянии. Ведется оперативное расследование», — пояснили правоохранители.

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Еще один пострадавший ребенок — девочка 12 лет была ранена в ногу. Ей сделали перевязку и отправили домой. Скотленд-Ярд попросил жителей Лондона, располагающих информацией об инциденте, связаться с полицией. До этого сообщалось о четырех пострадавших.

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Ранее стрельба произошла рядом со школой в американском штате Филадельфия. В результате пострадали четверо подростков.