Число пострадавших при столкновении поездов в Приамурье выросло до трех

Число людей, которые пострадали при лобовом столкновении двух поездов в Амурской области, выросло до трех. Как сообщили ТАСС в региональном центре гражданской защиты и пожарной безопасности, еще двоих мужчин сейчас ищут спасатели.

Жертвами крупной аварии стали два человека. Троим пострадавшим оказывают помощь медики. Работы по поиску пропавших людей продолжатся утром в воскресенье.

Два грузовых состава столкнулись лоб в лоб в субботу, 17 июля, неподалеку от станции Верхний Улак. Участок, на котором случилась авария, использует угледобывающая компания для перевозки грузов. Одной из версий крушения стал сердечный приступ у машиниста. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Забайкалье более 30 грузовых вагонов двух составов сошли с рельсов. Никто не пострадал, причины аварии пока неизвестны. Задерживались пассажирские поезда. Всем, кто застрял в дороге, предлагали горячее питание и помощь психологов.